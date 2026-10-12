Nordkorea feuerte Projektil ins Meer ab

Nordkorea hat südkoreanischen Angaben zufolge ein unbekanntes Projektil ins Meer abgefeuert. Es sei ins Ostmeer abgefeuert worden, erklärte der südkoreanische Generalstab in einer kurzen Mitteilung am Montag. Der Abschuss erfolgt auf den Test Nordkoreas einer Rakete Anfang des Monats, die ihre Flugbahn mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern kann. Südkorea gab wenige Tage später den erfolgreichen Test mit einer selbst entwickelten Hyperschallrakete bekannt.