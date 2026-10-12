Außenpolitik andere Staaten
Nordkorea feuerte Projektil ins Meer ab
Machthaber Kim Jong-un lässt regelmäßig Raketen testen
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Nordkorea hat südkoreanischen Angaben zufolge ein unbekanntes Projektil ins Meer abgefeuert. Es sei ins Ostmeer abgefeuert worden, erklärte der südkoreanische Generalstab in einer kurzen Mitteilung am Montag. Der Abschuss erfolgt auf den Test Nordkoreas einer Rakete Anfang des Monats, die ihre Flugbahn mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern kann. Südkorea gab wenige Tage später den erfolgreichen Test mit einer selbst entwickelten Hyperschallrakete bekannt.
Südkorea und Nordkorea befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand. Der Koreakrieg endete 1953 nur mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem offiziellen Friedensvertrag.
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