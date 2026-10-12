Justiz protestiert die ganze Woche

Ab Montag steht die Justiz für eine Woche still. Aus Protest gegen die hohe Arbeitsbelastung werden mit Ausnahme von dringenden Haftsachen und unaufschiebbaren Angelegenheiten keine Verhandlungen durchgeführt, keine Entscheidungen ausgefertigt und keine Antragstermine vergeben. Stattdessen informieren Justizvertreterinnen und -vertreter im Laufe der Woche in zahlreichen Gerichten im ganzen Land über ihren Arbeitsalltag und ihre politischen Forderungen.