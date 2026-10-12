Geplatzter Reifen führte zu Unfall in Kirchberg: Zwei Pkw kollidierten, 20-Jährige verletzt

Kirchberg in Tirol – Ein plötzlich geplatzter Vorderreifen hat am Sonntagnachmittag auf der Brixentalstraße in Kirchberg zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 20-jährige Autofahrerin wurde dabei verletzt.

Laut Polizei war ein 86-jähriger Österreicher am Sonntag gegen 17 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Kitzbühel unterwegs, als plötzlich der linke Vorderreifen seines Fahrzeugs platzte. Der Mann verlor kurzzeitig die Kontrolle über den Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam ihm eine 20-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw entgegen. Die junge Lenkerin versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Ihr Fahrzeug geriet durch die Kollision ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen.

Eine Verletzte, Totalschaden am Auto

Die 20-Jährige erlitt eine Verletzung an der Schulter. Der 86-Jährige und seine 64-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Am Auto der 20-Jährigen entstand Totalschaden, der Pkw des 86-Jährigen wurde im Frontbereich beschädigt. Während der Unfallaufnahme war die Brixentalstraße für rund 45 Minuten nur erschwert passierbar.