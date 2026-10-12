Säule der Republik auf schwachem Fundament

Angesichts der aktuellen Budgetlage muss nicht nur im Gesundheits- und Bildungsbereich gespart werden. Das Problem der heimischen Justiz und ihres Strafvollzugs: Das Ressort wurde bereits politisch unterfinanziert, als man in anderen Ministerien noch eine überaus reiche Budgeternte eingefahren hat. Dies hinterließ nachhaltige Spuren. Personelle Abgänge und zusätzliche Aufgaben erhöhen nun den Druck auf jene, die eigentlich mit kühlem Kopf Rechtsprechung betreiben sollten. Über Jahrzehnte führte diese in Österreich zu einer Rechtssicherheit, auf die Bürger und das Wirtschaftssystem vertrauen konnten. Nun erneut ein Doppelbudget, welches der Justiz keine einzige zusätzliche Planstelle zugesteht.