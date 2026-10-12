Gestohlenes Kennzeichen, kein Führerschein: Polizei zog Lenker in Innsbruck aus dem Verkehr

Innsbruck – Die unsichere Fahrweise eines Autofahrers hat am Sonntagabend in Innsbruck die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife geweckt. Die Beamten hielten den Wagen im Stadtteil Reichenau an und kontrollierten den Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Pkw Kennzeichentafeln angebracht waren, die als gestohlen gemeldet waren. Die Polizisten stellten die Kennzeichen daraufhin sicher.