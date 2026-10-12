Unsichere Fahrweise fiel auf
Gestohlenes Kennzeichen, kein Führerschein: Polizei zog Lenker in Innsbruck aus dem Verkehr
Innsbruck – Die unsichere Fahrweise eines Autofahrers hat am Sonntagabend in Innsbruck die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife geweckt. Die Beamten hielten den Wagen im Stadtteil Reichenau an und kontrollierten den Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Pkw Kennzeichentafeln angebracht waren, die als gestohlen gemeldet waren. Die Polizisten stellten die Kennzeichen daraufhin sicher.
Auch beim 35-jährigen Lenker machten die Beamten eine weitere Entdeckung: Der slowakische Staatsbürger konnte keinen Führerschein vorweisen. Zudem zeigte er laut Polizei Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel.
Der 35-Jährige wird angezeigt. (TT.com)