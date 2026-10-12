Reserven werden schrumpfen
Kufstein hat 7,5 Millionen Euro am Konto: Finanzchef mahnt dennoch zur Sparsamkeit
Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kufstein wurde der Quartalsbericht zur Finanzlage Ende September präsentiert.
© Michael Mader
Die Stadt Kufstein steht finanziell deutlich besser da als vor einem Jahr. Ende September lagen 7,5 Millionen Euro auf den Konten. Trotzdem warnt die Finanzabteilung vor falscher Sicherheit. Steigende Personal- und Sozialkosten könnten die Reserven rasch schrumpfen lassen.
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