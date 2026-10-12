„Diese Vorstellung gefällt mir“: Das wünscht sich Reinhold Messner für seine letzte Reise

Der frühere Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner möchte nach seinem Tod kein eigenes Grab haben. Wie der 82-Jährige in einem Doppelinterview mit seiner Ehefrau Diane erklärte, wünsche er sich, dass seine Asche verstreut wird.

Der frühere Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner will nach seinem Tod kein eigenes Grab haben. Der 82-Jährige wünscht sich nach eigenem Bekunden, dass seine Asche später verstreut wird. „Diese Vorstellung gefällt mir: dass von mir nicht irgendwo ein Grab bleibt. Ich brauche nach meinem Tod nichts mehr, kein Monument“, sagte Messner in einem Doppel-Interview mit seiner Ehefrau Diane (46) dem Magazin Der Spiegel. Er glaube nicht an ein Leben danach.

Das Paar berichtete, dass man auch schon darüber gesprochen habe, was mit der Asche einst geschehen solle. „Eine Idee ist, sie an verschiedenen Orten zu verstreuen, die für sein Leben eine besondere Bedeutung hatten“, sagte Diane Messner. Der Südtiroler selbst sprach zum wiederholten Male davon, dass er „immer wieder mit dem Gedanken einer Himmelsbestattung gespielt“ habe wie in Tibet. Dabei wird der Körper zerlegt und dann Geiern zum Fraß vorgeworfen.

Vor 40 Jahren auf allen Achttausendern der Welt