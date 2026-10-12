Unfall auf Inntalautobahn bei Kolsass: Vier Autos beteiligt, zwei Personen verletzt

Im Baustellenbereich der Inntalautobahn (A12) bei Kolsass ist es am Montag zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizei waren vier Pkw beteiligt. Betroffen war die Fahrtrichtung Innsbruck.

Zwei Pkw-Lenker im Alter von 17 und 27 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. An den Autos entstand erheblicher Schaden.

Stau im Frühverkehr

Ein Fahrstreifen musste aufgrund der Aufräumarbeiten ab ca. 7.15 Uhr für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Infolgedessen entstand ein Stau, der bis Schwaz zurückreichte. AutofahrerInnen mussten mit einer knappen Stunde mehr Fahrzeit rechnen.