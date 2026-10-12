Unfall auf Inntalautobahn sorgte für Stau im Frühverkehr

Im Baustellenbereich zwischen Weer und Wattens in Richtung Innsbruck kam es am Montag im Frühverkehr zu einem Unfall. Ersten Informationen zufolge sollen in den Unfall „mehrere Fahrzeuge“ verwickelt sein. Ob dabei Personen verletzt wurden, war nicht bekannt.

Ein Fahrstreifen musste ab ca. 7.30 Uhr gesperrt werden, der Stau reicht bereits bis Schwaz zurück. AutofahrerInnen müssen mit einer guten dreiviertel Stunde mehr Fahrzeit rechnen. Aufgrund des Ausweichverkehrs kommt es auch auf der Tiroler Straße (B171) in Schwaz zu mehr Verkehr. (TT.com)