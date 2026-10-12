Unfall auf Inntalautobahn zwischen Weer und Wattens sorgte für Stau im Frühverkehr

Im Baustellenbereich zwischen Weer und Wattens in Richtung Innsbruck kam es am Montag im Frühverkehr zu einem Auffahrunfall. Ersten Informationen zufolge sollen dabei „mehrere Fahrzeuge“ verwickelt gewesen sein. Ob dabei Personen verletzt wurden, war in der Früh noch bekannt.

Ein Fahrstreifen musste aufgrund der Aufräumarbeiten ab ca. 7.30 Uhr für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Infolgedessen entstand ein Stau, der bis Schwaz zurückreichte. AutofahrerInnen mussten mit einer guten dreiviertel Stunde mehr Fahrzeit rechnen. Aufgrund des Ausweichverkehrs kam es auch auf den Straßen der umliegenden Gemeinden, etwa auf der Tiroler Straße (B171) in Schwaz, zu mehr Verkehr. (TT.com)