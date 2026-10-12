Unterhaus kompakt
Mega-Serie von Uderns gerissen, Rettung rückte auf Tirols Fußballplätzen mehrmals aus
Eine der großen Überraschungen in der Frauen Hypo Tirol Liga: Die Kickerinnen des FC Stubai lachen nach sechs Runden von der Tabellenspitze.
© FC Stubai
Zahlreiche Führungswechsel, ein Premierensieg, ein 11-Tore-Spektakel und das Team der Runde in der tt.com Tiroler Liga sind die positiven Meldungen im Unterhaus kompakt. Leider musste aber auch vielerorts die Rettung wieder anrücken.
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