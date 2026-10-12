Wo ist Carolin? Neue Hinweise liefern Spur in Tiroler Berge

Seit Anfang September fehlt von einer 25-jährigen Frau aus Deutschland jede Spur. Die Frau wurde zuletzt in Mittenwald gesehen. Nun hätten neue Hinweise ergeben, dass sie sich in Wandergebieten rund um Ehrwald oder Leutasch aufgehalten haben könnte.

Seit fünf Wochen wird Carolin S. bereits vermisst. Die 25-Jährige kommt aus Südhessen und war seit Ende August im Raum Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen für ausgiebige Wandertouren unterwegs. Sie kennt die Region: Vor einigen Jahren hat sie dort ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der staatlichen Vogelschutzwarte absolviert.

Seit 6. September gibt es allerdings keinen Kontakt mehr zu der jungen Frau. „An diesem Tag hatte sie noch Kontakt zu ihrer Familie“, schildert Stefan Sonntag, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Carolin bestieg zu diesem Zeitpunkt die Wettersteinspitze bei Mittenwald. Erst zwei Wochen später, nämlich am 22. September, meldeten sich die Angehörigen schließlich bei der bayerischen Polizei, „weil es ihnen seltsam vorkam, nichts zu hören.“ Trotz intensiver Suchmaßnahmen durch Hubschrauber und Polizeistreifen blieb die 25-Jährige verschwunden. Auch eine Handyortung brachte kein Ergebnis.

Mithilfe von Wanderern erbeten

Nun führt die Spur in die Tiroler Berge. Es gebe neue Hinweise, dass sich Carolin nach dem 6. September rund um Ehrwald, im Gaistal oder in der Gegend um Leutasch aufgehalten haben könnte, geht aus neuen Suchaufrufen hervor. Insbesondere die Bereiche Sonnenspitze, Coburger Hütte, Ehrwalder Alm, Gatterl, Knorrhütte und Wetterstein würden im Fokus stehen.

Wanderer, Bergsteiger oder Mountainbiker, die Anfang September dort unterwegs waren, werden um Mithilfe gebeten. „Bitte prüft auch eure Fotos von Wanderungen und Ausflügen. Rucksack, Kleidung oder Schuhe könnten zur Identifizierung beitragen“, heißt es. Die Ermittlungen der deutschen Polizei laufen weiterhin. Auch mit den österreichischen Behörden stehe man in Kontakt.

Personenbeschreibung Carolin S. wird als 175 Zentimeter groß, sehr schlank und blond beschrieben. Sie dürfte mit einer grau/rosa-farbenen Fleecejacke bekleidet gewesen sein und einen Deuter-Rucksack bei sich tragen. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bittet unter der Telefonnummer 0049/(0)8821-9170 um Hinweise.

Aufenthalt passt nicht zu Reiseplänen

Wie deutsche Medien berichten, gibt ein Detail weitere Rätsel auf. Angehörige schildern, dass sich Carolin am 4. September, also zwei Tage vor dem letzten Kontakt, im oberbayerischen Weilheim aufgehalten habe. Von diesem Zwischenstopp habe die Familie erst im Verlauf der großangelegten Suchmaßnahmen erfahren. Allerdings passe dieser Aufenthalt nicht zu den bekannten Wander- und Reiseplänen der 25-Jährigen. Auch zu diesem Punkt hoffen Familie und Ermittler auf Zeugenhinweise. (TT.com)