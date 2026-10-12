Alpinisten saßen am Glockner fest: Falsche Routenwahl sorgte für nächtliche Rettungsaktion

Zwei junge Bergsteiger gerieten am Sonntag beim Abstieg vom Großglockner in Bergnot. In einer aufwendigen Rettungsaktion in der Nacht konnte das unterkühlte, aber unverletzte Duo ins Tal gebracht werden.

Eine aufwendige Rettung hat sich in der Nacht auf Montag am Großglockner abgespielt. Zwei junge Ungarn mussten aus einer alpinen Notlage gerettet werden, nachdem sie beim Abstieg in Schwierigkeiten geraten waren. Der 19-Jährige und der 20-Jährige waren unterkühlt, blieben aber ansonsten unverletzt. Die aufwendige Rettungsaktion dauerte von Sonntagabend bis Montagmorgen.

Wie die Polizei berichtet, war das Duo am Sonntag auf dem Normalweg von der Stüdlhütte zum Großglockner aufgebrochen. Weil sie nur langsam vorankamen, erreichten sie den Gipfel erst gegen 16 Uhr. Nach dem Gipfelerfolg verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand zunehmend. Um möglichst rasch ins Tal zu gelangen, erkundigten sie sich bei anderen Bergsteigern nach der schnellsten Abstiegsroute. Ihnen wurde daraufhin der deutlich schwierigere Stüdlgrat empfohlen.

Duo geriet in alpine Notlage

Bei einsetzender Dunkelheit sowie starkem Wind und Kälte geriet das Duo beim Abseilen in Schwierigkeiten. Gegen 19.20 Uhr setzten die beiden schließlich einen Notruf ab.

Eine direkte Rettung mittels Hubschrauber war laut Polizei am Einsatzort nicht möglich. Deshalb brachte ein nachtflugtauglicher Rettungshubschrauber sechs Mitglieder der Bergrettung Kals bis zur Nebelgrenze auf rund 2800 Meter Seehöhe.

Von dort stiegen die Einsatzkräfte zu den beiden Verunglückten auf und erreichten sie kurz vor 1 Uhr nachts. Nach einer ersten Versorgung begann der gemeinsame Abstieg in Richtung Adlersruhe. Dort traf die Gruppe gegen 3 Uhr ein und wartete bis zum Beginn der Morgendämmerung. Anschließend wurde der Abstieg in Richtung Ködnitzkees fortgesetzt.