Große Rettungsaktion: Höhlenforscher sitzt auf Sardinien in zehn Metern Tiefe fest

Auf Sardinien läuft eine aufwendige Rettungsaktion für einen Höhlenforscher, der seit Sonntagnachmittag in einer Höhle eingeschlossen ist. Nach Angaben der Bergrettung konnte inzwischen Kontakt zu dem 31-jährigen Italiener hergestellt werden.

Urzulei – Mit einem großen Aufgebot an Helfern läuft in Italien eine Rettungsaktion für einen Höhlenforscher, der in zehn Metern Tiefe festsitzt. Ein Hangrutsch verschüttete den Eingang zu der Höhle bei Urzulei auf Sardinien, wie die italienische Bergrettung am Montag mitteilte. Der 31 Jahre alte Mann sitzt demnach seit Sonntagnachmittag fest. Bei ihm handelt es sich um einen Italiener.

Die Rettungsarbeiten hätten die ganze Nacht angedauert und würden fortgesetzt, teilte die Bergrettung weiter mit. Die Einsatzkräfte, die sich durch die Geröllmassen zu ihm vor graben, konnten demnach inzwischen Kontakt zu dem Mann aufnehmen. Er sei am Leben und bei Bewusstsein.