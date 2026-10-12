Hollywoods wohl schönstes Patchwork-Märchen: Ex-Mann traut seine Ex-Frau

Knapp drei Wochen nach der offiziellen Scheidung von Tobey Maguire hat seine Ex-Frau Jennifer Meyer erneut geheiratet. Das Außergewöhnliche daran: Der „Spider-Man“-Star stand selbst mit am Altar und leitete die Trauung.

Für viele geschiedene Paare wäre das kaum vorstellbar. Doch in Hollywood hat eine Patchwork-Familie gezeigt, dass es auch anders geht: Schmuckdesignerin Jennifer Meyer (49) gab ihrem Partner Geoffrey Ogunlesi (34) am Wochenende auf der exklusiven Hawaii-Insel Lanai das Jawort. Die Zeremonie im luxuriösen Four Seasons Resort wurde von keinem Geringeren als ihrem Ex-Mann Tobey Maguire (51) geleitet.

Jennifer Meyer heiratete ihren Partner Geoffrey Ogunles. © JEAN BAPTISTE LACROIX

Besonders bemerkenswert: Die Ehe von Meyer und Maguire wurde erst am 21. September 2026 offiziell aufgelöst. Die beiden hatten sich zwar bereits 2016 getrennt, waren rechtlich aber noch verheiratet. Erst knapp 19 Tage vor der Hochzeit wurde ihr Familienstand rechtskräftig beendet.

Familie statt Rosenkrieg

Dass Maguire seine Ex-Frau persönlich in ihren neuen Lebensabschnitt begleitet, kommt nicht aus heiterem Himmel. Die beiden verbindet auch nach der Trennung ein enges Verhältnis. Gemeinsam haben sie Tochter Ruby (19) und Sohn Otis (17).

Meyer betonte zuletzt mehrfach, dass die Familie weiterhin gemeinsam Urlaube, Geburtstage und andere wichtige Anlässe verbringe. Ihren Ex-Mann bezeichnete sie als „unglaublichen Vater“ und „unglaublichen Ex-Ehemann“. Auch Meyers heutiger Ehemann Geoffrey Ogunlesi soll sich mit Maguire bestens verstehen. Die Unternehmerin sagte bereits im Frühjahr, die beiden Männer würden sich gegenseitig sehr schätzen.

Star-Auflauf auf Hawaii

Bei der Hochzeit auf Lanai, deren Hauptort Lanai City ist, feierten zahlreiche prominente Gäste mit. Unter anderem wurden Leonardo DiCaprio mit Partnerin Vittoria Ceretti, Courteney Cox, Rachel Zoe sowie Jeff Bezos und Ehefrau Lauren Sánchez Bezos gesichtet.