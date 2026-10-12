Nur einspurig befahrbar
Bauarbeiten auf der Luegbrücke: Einschränkungen seit Montag
Die Bauarbeiten an der Luegbrücke werden noch mehrere Jahre andauern.
© Axel Springer
Seit Montag finden auf der Luegbrücke Fahrbahnsanierungen statt. In den Zeiträumen vom 12. bis 15. Oktober sowie vom 19. bis 22. Oktober ist das Durchfahren nur einspurig möglich.
Die Bauarbeiten finden in der Nacht statt. Deshalb gibt es ein Fahrverbot für Lkw von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13).
Aufgrund der Fahrbahnverengungen ist auf der A13 mit Verzögerungen zu rechnen, heißt es vom ÖAMTC. Um den Ausweichverkehr über die Dörfer zu stoppen, gibt es Durchfahrtsverbote und Dosierampeln. Damit soll einer Verkehrsüberlastung vorgebeugt werden. (TT.com)
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