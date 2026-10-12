Bauarbeiten auf der Luegbrücke: Einschränkungen seit Montag

Seit Montag finden auf der Luegbrücke Fahrbahnsanierungen statt. In den Zeiträumen vom 12. bis 15. Oktober sowie vom 19. bis 22. Oktober ist das Durchfahren nur einspurig möglich.

Die Bauarbeiten finden in der Nacht statt. Deshalb gibt es ein Fahrverbot für Lkw von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13).