Zwei Jahre nach Horror-Sturz und Koma: Kitzbühel-Sieger bereit für sein Comeback

Der 27. Dezember 2024 hat das Leben von Cyprien Sarrazin schlagartig verändert. Der Franzose kam beim Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt auf der berüchtigten Stelvio in Bormio schwer zu Sturz. Der 31-Jährige hob bei der Einfahrt in den Schlussteil ab und schlug aus großer Höhe heftig mit dem Rücken und dem Kopf auf die harte Piste auf. Der Speed-Spezialist schlitterte regungslos den Steilhang hinab, durchschnitt mit seinen Skiern das Sicherheitsnetz, kam erst danach zum Stillstand. Sarrazin musste notversorgt und mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

Wegen einer Blutung am Gehirn wurde er notoperiert und lag tagelang im Koma, ehe die Reha-Maßnahmen begannen. Eine große Narbe über den halben Kopf zeugt noch heute vom Unfall und der Operation. „Sie haben mir die Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen“, erzählte der Kitzbühel-Doppelsieger (2024) vor einem Jahr. „Ich habe alle Fähigkeiten zurückgewonnen, nur meine Knie schränken mich noch ein. Aber ansonsten habe ich keine Spätfolgen.“

Kurz vor dem Start der neuen Weltcup-Saison äußerte sich Sarrazin gegenüber Eurosport zu seinen Comeback-Plänen. „Wir werden Ende November in Copper Mountain die Trainingsläufe absolvieren und danach sehen wir weiter. Entweder gehe ich an den Start oder ich muss noch ein bisschen Geduld haben. Aber die einzige Gewissheit, die ich habe, ist, dass ich nicht hinterherfahre, ganz im Gegenteil“, erklärte Sarrazin, der ausgerechnet 2023 in Bormio seinen Siegeszug durch den Weltcup startete.

Das Trainingslager in Argentinien verlief vielversprechend, dennoch will er die Rückkehr in den Weltcup nicht überstürzen: „Wir haben mit den Trainern Bilanz gezogen und können sagen, dass es schneller ging als wir uns vorstellen konnten. Aber ich darf mich nicht zu sehr hinreißen lassen. Ich muss einfach weiterarbeiten wie in Südamerika und keine Etappen überspringen. Früher war es eine Hoffnung, in Copper Mountain wieder einzusteigen – heute ist die Entscheidung zu fahren konkret und das ist großartig. Danach kann alles passieren.“