Pflegeausbildung im zweiten Bildungsweg: Berufung mit Zukunft

Pflegeberufe bieten durch breite Ausbildungswege und Förderungen langfristige Stabilität und Entwicklungsmöglichkeiten.

In Zeiten steigender Nachfrage nach Fachkräften im Pflege- und Sozialbereich sind Pflegeberufe sichere Arbeitsplätze und eine Chance, das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen. Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten und umfassende Förderprogramme machen den Einstieg attraktiv und zugänglich.

Ausbildungswege

Heimhilfe: Sie unterstützen Menschen im Alltag, sei es bei der Haushaltsführung oder der Körperpflege. Die sechsmonatige Ausbildung kombiniert Theorie und Praxis und bereitet optimal auf die Aufgaben vor.

Pflegeassistenz: Nach nur einem Jahr Vollzeitausbildung arbeiten Sie in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, unterstützen diplomiertes Pflegepersonal und übernehmen wichtige pflegerische Aufgaben. Flexible Arbeitszeiten und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Pflegefachassistenz: Die zweijährige Ausbildung vertieft Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten, sodass Sie verantwortungsvollere Aufgaben im medizinisch-therapeutischen Bereich übernehmen können. Nach Abschluss stehen Karriere-möglichkeiten in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder der Hauskrankenpflege offen.

Bachelor in Gesundheits- und Krankenpflege: Der sechssemestrige Bachelorstudiengang ist eine akademische Ausbildung für diejenigen, die eine wissenschaftliche Laufbahn anstreben. Absolvent:innen sind bestens darauf vorbereitet, in Krankenhäusern, Gesundheitszentren und weiteren Einrichtungen tätig zu werden.

Beratung und Unterstützung

Die Pflegestiftung Tirol unterstützt angehenden Pflegekräften umfassend, einschließlich individueller Beratung, Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche, Praktikumsmöglichkeiten, Sprachcoaching und Unterstützung bei der Vorbereitung auf das Auswahlverfahren.

Während der gesamten Ausbildungszeit werden die Teilnehmenden kontinuierlich begleitet und profitieren von Praxisworkshops, Lernunterstützung und einer Arbeitsplatzgarantie nach Abschluss.

Das Pflegestipendium bietet arbeitslosen oder karenzierten Personen finanzielle Unterstützung während ihrer Ausbildung. Diese Beihilfe deckt den Lebensunterhalt und mögliche Kursnebenkosten wie Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung. Die Höhe der Beihilfe beträgt mindestens 1.550 Euro pro Monat (ausg. Heimhilfe) und sichert die Auszubildenden während der gesamten Ausbildungsdauer ab.

Ein Beruf mit Zukunft

Die Berufe im Pflegebereich haben eine hohe Arbeitsplatzsicherheit und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Ob schnelle Ausbildung zur Heimhilfe oder umfassende akademische Ausbildung im Gesundheitswesen – jede Option führt zu einem stabilen und erfüllenden Berufsfeld. Nutzen Sie die umfangreichen Unterstützungsangebote und starten Sie Ihre Karriere in der Pflege.