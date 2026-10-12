König Charles entzieht Ex-Marinechef zwei Ehrentitel nach Affären-Skandal

König Charles III. hat fünf weiteren Personen staatliche Ehrungen aberkannt. Besonders hart trifft es Ex-Admiral Ben Key, der nach einer verbotenen Beziehung zu einer unterstellten Offizierin gleich zwei Titel verliert.

Der frühere Chef der Royal Navy, Ben Key, muss sowohl auf den Titel eines Knight Commander als auch auf den Rang eines Commander of the Order of the British Empire verzichten. Hintergrund ist eine verbotene Beziehung zu einer untergebenen Offizierin. Nach entsprechenden Ermittlungen war Key bereits aus den Streitkräften entlassen worden.

„Ich akzeptiere das Ergebnis voll und ganz“, erklärte der Ex-Admiral laut britischen Medien. Zugleich bedauerte er die Folgen seines Handelns für andere Beteiligte.

Bereits 48 Orden aberkannt

Neben Key verloren vier weitere Personen ihre staatlichen Ehrungen. In zwei Fällen waren strafrechtliche Verurteilungen ausschlaggebend, in den übrigen Fällen sahen die Behörden das Ansehen des britischen Ehrungssystems beschädigt.