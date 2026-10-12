Von der Ohnmacht des Westens, auf Russland einzuwirken

Diesel-Deal, Energie-Waffenstillstand, Rekord-Sanktionen: Weder die Ankündigungen des US-Präsidenten noch die Beschlüsse der Europäer haben bisher den Krieg in der Ukraine entscheidend beeinflussen können.

Washington, Brüssel – Im Ukraine-Konflikt gab es am Montag den dritten Tag in Serie dramatische Ankündigungen. An der Lage vor Ort haben diese vorerst nichts verändert – im Gegenteil: Russland antwortete auf US-Präsident Donald Trump mit Bomben.

Geht Trumps Diesel-Rechnung auf?

Es sieht nicht danach aus. Der US-Präsident hatte sich mit Kremlchef Wladimir Putin auf Diesel-Lieferungen geeinigt, um knapp vor der Kongresswahl in den USA noch schnell die Preise zu senken. Doch US-Senatoren beider Parteien halten sein eigenmächtiges Vorgehen für gesetzeswidrig. Und Ökonomen glauben ohnehin nicht, dass der Deal eine nennenswerte Auswirkung auf den Diesel-Preis hätte.

Dafür aber war der politische Preis für den Deal sehr hoch. Die Ukraine und ihre Unterstützer sowohl in den USA als auch in Europa schäumen, weil Trump mit dem Diesel-Import die russische Kriegskasse auffüllt. Der US-Präsident „stellt sich unmissverständlich auf die Seite des Mörders“, erklärte Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament.

Was bleibt von der „Energie-Waffenruhe“?

Offenkundig nicht viel. Trump hatte am Sonntag auf seiner privaten Internet-Plattform Truth Social behauptet, die Kriegsparteien hätten sich darauf geeinigt, die Energie-Infrastruktur nicht mehr anzugreifen. Damit wollte er mutmaßlich dafür sorgen, dass Russlands Diesel-Export nicht weiter gestört wird.

Doch es handelte sich offenbar um einen weiteren Alleingang des US-Präsidenten. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj erklärte sich zwar zu einer „Energie-Waffenruhe“ bereit, sagte aber, man sei von der Ankündigung überrascht worden. Und der Kreml ließ wenige Stunden später ein ukrainisches Kraftwerk bombardieren.

Selenskyj spielte seinerseits den Ball an den US-Präsidenten zurück: „Wir warten darauf, welche konkreten Schritte die Amerikaner bereit sind zu unternehmen“, sagte er am Montag, zugeschaltet zu einer Veranstaltung in Warschau.

Was antworten die Europäer auf Trump?

Die Europäer bleiben bei der Strategie, Russland mit nicht-militärischen Mitteln unter Druck zu setzen, „bis Putin bereit ist, ernsthaft über Frieden in der Ukraine zu verhandeln“, wie der deutsche Außenminister Johann Wadephul formulierte.

Am Montag verabschiedeten die EU-Staaten die bisher umfangreichsten Sanktionen. Knapp 1600 Personen, Firmen und Organisationen werden mit Strafmaßnahmen belegt. Die Gesamtzahl der Sanktionierten steigt damit auf knapp 5000. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas wollte das auch als Zeichen gegen Trumps Diesel-Deal und als Antwort auf Russlands hybriden Krieg gegen Europa verstanden wissen.

Allerdings haben auch 21 Sanktionspakete bisher Putin nicht zum Einlenken bewegt. Und die Europäer stehen bei der Unterstützung der Ukraine zunehmend alleine da. Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) erklärte in Reaktion auf Trump: „Vor allem müssen wir Europa stärken und mit aller Vehemenz die Ukraine unterstützen.“

Wo ordnet sich Großbritannien ein?

Großbritannien trägt die Sanktionspolitik und die Unterstützung der Ukraine mit. Premierminister Andrew Burnham bestätigte jetzt in einem Podcast zum ersten Mal, dass Russland das Brexit-Referendum zum Austritt Großbritanniens aus der EU gezielt beeinflusst habe. Er habe beim Einzug in Downing Street 10 danach gefragt und eine klare Antwort erhalten. Details blieb er schuldig.