Aktionswoche an den Gerichten
Mehr Personal für die Justiz? Sporrer vertröstet Richter und Staatsanwälte
Aktuell leider kein Geld für zusätzliche Planstellen: Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat Verständnis für Richter und Staatsanwälte. Sie bedankt sich bei ihnen. Deren dringendste Forderung kann sie aber nicht erfüllen.
© IMAGO/Michael Indra
Die Ministerin bekannt sich zu einem „starken Rechtsstaat“. Wegen der Budgetnöte kann sie derzeit allerdings keine zusätzlichen Planstellen schaffen.
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