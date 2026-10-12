Gesundheitsvorsorge beginnt heute früher als viele denken

Immer mehr Menschen setzen schon in jungen Jahren auf Prävention und Vorsorge. Warum sich ein früher Blick auf die eigene Gesundheitsabsicherung langfristig auszahlen kann.

Gesundheit ist für viele Menschen längst mehr als die Absicherung im Krankheitsfall. Vorsorge wird als Teil des Alltags verstanden und beginnt oft lange bevor medizinische Leistungen benötigt werden. Vor allem die junge Generation verbindet damit Lebensqualität und einen bewussten Lebensstil. Sport, ausgewogene Ernährung, ausreichend Erholung und ein achtsamer Umgang mit Stress gehören selbstverständlich zu einem modernen Gesundheitsverständnis.

„In vielen Beratungsgesprächen zeigt sich, dass junge Menschen ihre Gesundheit aktiv gestalten möchten und nicht erst handeln, wenn Beschwerden auftreten. Wir unterstützen sie dabei mit Lösungen, die sich an ihre Bedürfnisse anpassen und in den verschiedenen Lebensphasen mitwachsen“, sagt Oliver Freudenschuß, Regionaldirektor der Generali für Tirol und Vorarlberg.

„Wer früh auf Gesundheitsvorsorge setzt, profitiert oft mehrfach: durch finanzielle Vorteile, mehr Planbarkeit und die Grundlage für ein gesundes Leben bis ins hohe Alter.“ Oliver Freudenschuß, Regionaldirektor der Generali für Tirol und Vorarlberg

Gesundheit aktiv gestalten

Österreich zählt zu den Ländern mit hoher Lebenserwartung. Gleichzeitig verbringen die Menschen statistisch weniger Jahre bei guter Gesundheit als der EU-Durchschnitt. Ursachen sind unter anderem chronische Erkrankungen sowie Risikofaktoren wie Bewegungsmangel, unausgewogene Ernährung sowie Alkohol- und Tabakkonsum.

Mit „Home of Health“ verfolgt die Generali einen ganzheitlichen Ansatz, der Versicherungsschutz mit Gesundheitsservices, Präventionsangeboten und persönlicher Begleitung verbindet. Dazu zählen unter anderem Gesundheitscoachings, digitale Beratungsangebote, Online-Sprechstunden und eine rund um die Uhr erreichbare Gesundheitshotline. „Kund_innen erwarten heute einfache, flexible und digital nutzbare Lösungen. Gefragt sind nicht nur finanzielle Leistungen im Ernstfall, sondern auch Angebote, die dabei unterstützen, gesund zu bleiben“, so Freudenschuß.

Früh vorsorgen zahlt sich aus