Bahnstrecke im Brixental aktuell gesperrt, Schienenersatz-Verkehr eingerichtet

Die Bahnstrecke im Brixental musste am Montagnachmittag gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hopfgarten und Kirchberg. „Bis voraussichtlich 16.45 Uhr sind dort keine Fahrten möglich“, so die erste Information der ÖBB.

Die Fernverkehrszüge warten vorerst ab. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, heißt es. Verzögerungen von bis zu einer Stunde seien zu erwarten. Grund für die Sperre ist ein Rettungseinsatz. (TT.com)