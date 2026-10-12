Züge wieder unterwegs
Stundenlang ging nichts: Bahnstrecke im Brixental nach Sperre wieder befahrbar
Fernverkehrszüge – wie hier in Kirchberg – warten die Sperre ab.
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Die Bahnstrecke im Brixental musste am Montagnachmittag gesperrt werden. Betroffen war der Abschnitt zwischen Hopfgarten und Kirchberg. „Bis voraussichtlich 16.45 Uhr sind dort keine Fahrten möglich“, so die erste Information der ÖBB. Kurz vor 17 Uhr konnten die ersten Züge die Strecke wieder befahren.
Die Fernverkehrszüge warteten die Sperre ab. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Es kam dadurch zu Verzögerungen von bis zu einer Stunde. Grund für die Sperre war ein Rettungseinsatz. (TT.com)