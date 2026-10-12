Stundenlang ging nichts: Bahnstrecke im Brixental nach Sperre wieder befahrbar

Die Bahnstrecke im Brixental musste am Montagnachmittag gesperrt werden. Betroffen war der Abschnitt zwischen Hopfgarten und Kirchberg. „Bis voraussichtlich 16.45 Uhr sind dort keine Fahrten möglich“, so die erste Information der ÖBB. Kurz vor 17 Uhr konnten die ersten Züge die Strecke wieder befahren.