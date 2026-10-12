Spieler im Fokus

Gstrein plötzlich Stammspieler: Darum blüht der Wacker-Kicker aktuell auf

Vier Tore in vier Pflichtspielen: Vor dem Westderby gegen Austria Salzburg ist Luis Gstrein beim FC Wacker der Mann der Stunde.
© GEPA pictures/ Manuel Binder
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

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