Erste Hilfe: Osttiroler Freiwillige frischten Notfallwissen auf

Die Freiwilligen des Freiwilligenzentrums Osttirol haben ihr Erste-Hilfe-Wissen auf den neuesten Stand gebracht. Ein Auffrischungskurs zeigte den Ehrenamtlichen, worauf es im Notfall ankommt – von der stabilen Seitenlage bis zur Notfall-App.

Lienz – Wer ehrenamtlich mit Menschen arbeitet, gerät rasch in Situationen, in denen schnelles und beherztes Handeln zählt. Bei vielen Teilnehmenden lag der letzte Erste-Hilfe-Kurs allerdings schon längere Zeit zurück. Am 7. Oktober bot sich für die Helferinnen und Helfer des Freiwilligenzentrums Osttirol die Gelegenheit, ihr Wissen aufzufrischen und neues Notfall-Know-how zu erwerben.

Praxisnahe Übungen und neue Technik

Neben dem richtigen Verhalten am Unfallort und der stabilen Seitenlage stand auch moderne Technik auf dem Lehrplan: Die Teilnehmenden lernten die Nutzung der EU-Alpin-App kennen. In praktischen Übungen probierten die Helfer die wichtigsten Handgriffe direkt aus. Im Austausch mit der Kursleitung wurden offene Fragen geklärt, wobei sich zeigte, dass sich seit dem letzten Kursbesuch mancher Teilnehmenden einige Abläufe verändert haben.

Sicherheit für den Einsatz und den Alltag