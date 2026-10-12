Netz-Tarife werden reformiert: Starke Stromfresser verteuern die Rechnung

Wer das Stromnetz etwa mit dem Laden von E-Autos stark fordert, zahlt künftig ein höheres Netzentgelt. Die E-Control hat am Montag die wesentlichen Punkte der Stromnetz-Reform vorgestellt. Das ändert sich:

Photovoltaik, Batteriespeicher, Energiegemeinschaften, E-Mobilität und Wärmepumpen stellen das Stromnetz auf die Probe. Die Regulierungsbehörde E-Control hat nun die neue Verordnung für die Stromnetztarife erlassen, die ab 1. Jänner 2027 gelten sollen. Spätestens ab Mitte 2028 müssen alle Netzbetreiber auf das neue Tarifsystem umstellen.

Die wesentlichen Neuerungen

Leistungspreis: Die für Haushalte und kleine Gewerbekunden wichtigste Änderung betrifft die Einführung eines Leistungspreises, der es teurer macht, große Stromverbraucher wie E-Autos mit voller Leistung zu laden. Künftig soll nicht nur die verbrauchte Strommenge über die Höhe der Netzentgelte entscheiden, sondern auch die Spitzenlast. Bisher war bei Haushaltskunden die Leistung nicht gemessen, sondern fast zur Gänze anhand des jährlichen Stromverbrauchs berechnet worden. Mithilfe der intelligenten Stromzähler (Smart Meter) wird künftig der höchste Viertelstundenwert für den Leistungspreis herangezogen. Künftig sollen Stromverbrauch und Spitzenlast je 50 Prozent der Netzgebühren ausmachen.

Für Haushalte ohne große Stromverbraucher wie Wärmepumpe oder Elektroauto ändert sich wenig. Sie profitieren aber indirekt, weil sie die Leistungsspitzen der anderen nicht mehr mitzahlen müssen, erklärte E-Control-Vorstand Michael Strebl.

Entwarnung bei Haushaltsgeräten

Entwarnung gab Strebl bei typischen Haushaltsgeräten, deren Leistungsspitzen seien meist nur von kurzer Dauer und würden durch das Viertelstundenintervall geglättet. Anders sei es bei Haushalten, die über eine Viertelstunde eine sehr hohe Leistung beziehen, wie es eben bei E-Autos oder Wärmepumpen der Fall ist. Diese Kunden müssen aktiv ihre Leistungsspitzen kappen, um künftig bei den Netzkosten nicht mehr zahlen zu müssen. Beim E-Auto reicht es in der Regel, die Ladeleistung von 11 auf 4 Kilowatt (kW) zu senken, bei Wärmepumpen kann das Gerät so gesteuert werden, dass es gleichmäßiger läuft, zum Beispiel, indem die Nachtabsenkung ausgeschaltet wird.

Flexible Preise: Wer seinen Strom dann verbraucht, in denen das Stromnetz weniger stark ausgelastet ist, kann Netzkosten sparen. Nach dem „Sommer-Nieder-Arbeitspreis“ (SNAP) folgt mit 1. Oktober 2027 der „Winter-Nieder-Arbeitspreis“ (WiNAP). Wer dann von Oktober bis März zwischen 23 und 5 Uhr Strom verbraucht, erhält einen Netzgebühren-Rabatt.

Netz-Rabatte: Kund:innen können ihrem Netzbetreiber ermöglichen, ihre Stromnutzung zeitlich zu flexibilisieren. Wer sich etwa verpflichtet, seine Leistung zweimal am Tag für zwei Stunden zu drosseln, erhält 75 % Rabatt auf den Leistungspreis.

Speicher: Für Batteriespeicher gibt es zehn Möglichkeiten, ganz oder teilweise von den Netzkosten befreit zu werden. Entscheidend ist die Frage, ob der Speicher netzdienlich ist – also dazu beiträgt, einen ansonsten notwendigen Netzausbau zu vermeiden.

Energiebranche begrüßt die Reform