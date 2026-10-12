Literarische Zeitreise: Robert Stadlober liest und singt Kurt Tucholsky

Der österreichische Schauspieler Robert Stadlober tritt am 31. Oktober um 20 Uhr im Bildungshaus Osttirol auf. Er beschäftigt sich mit dem Werk des gesellschaftskritischen deutschen Autors Kurt Tucholsky (1890-1935).

Lienz – Ein musikalischer und literarischer Vortrag steht am 31. Oktober um 20 Uhr im Osttiroler Bildungshaus auf dem Programm: Der österreichische Schauspieler Robert Stadlober präsentiert seine Sicht auf das Werk des deutschen Schriftstellers Kurt Tucholsky. Stadlober sucht die intensive Auseinandersetzung mit Leben und Texten Tucholskys: „Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.“

Robert Stadlober verbindet die scharfsinnigen Texte des Autors mit eigenen Melodien. Auf der Bühne spricht, singt und spielt er, um zentrale Fragen des menschlichen Zusammenlebens in Erinnerung zu rufen. Das thematische Spektrum reicht von den Herausforderungen in Liebes- wie in Hassangelegenheiten über die Sinnlosigkeit von Gewalt bis hin zu kritischen Betrachtungen einer Politik, die sich über Macht zu vermitteln sucht.