Unerlaubte Wahlwerbung: Heino und AfD einigen sich am Innsbrucker Landesgericht

Ein AfD-Politiker hatte behauptet, Heino würde seine Partei wählen. Am Innsbrucker Landesgericht kam es nun zu einem Vergleich. Die rechte Partei muss mehrere Tausend Euro zahlen.

Der Rechtsstreit um eine Wahlwerbung der AfD mit Heino hat vor dem Landesgericht Innsbruck in einem Vergleich geendet. Warum in der Tiroler Landeshauptstadt? Weil der deutsche Musiker seit Jahren in Kitzbühel lebt und damit die Zuständigkeit in Innsbruck liegt.

Die AfD Uckermark müsse einen namhaften vierstelligen Betrag zahlen, sagte Heino-Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur. Obendrein habe sich der AfD-Politiker Felix Teichner entschuldigt. „Damit ist die Sache für uns erledigt“, sagte Werner.

Der AfD-Abgeordnete im brandenburgischen Landtag Teichner sagte auf Anfrage, er bitte um Entschuldigung, dass er sich nicht zu dem Vergleich äußern werde. Auch der AfD-Landesvorsitzende, René Springer, wollte sich nicht äußern.

Heino hätte AfD nicht gewählt

Ursprünglich hatte Heino beim Landesgericht eine Klage wegen immateriellen Schadens über 30.000 Euro eingereicht. Teichner hatte vor der Landratswahl in der Uckermark im April in sozialen Medien geschrieben: „Am Sonntag würde Heino Felix wählen.“ „Das hätte er nicht getan“, sagte Heino-Manager Werner damals zur Begründung der Klage.