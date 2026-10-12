Bläserphilharmonie Osttirol und Westwinds konzertieren in Sillian

Am 24. Oktober 2026 wird Sillian zum Treffpunkt für Fans der sinfonischen Blasmusik: Unter dem Motto „WEST/OST. Zwei Orchester. Ein Abend.“ gestalten die Bläserphilharmonie Osttirol und das Ensemble Westwinds aus dem Musikbezirk Telfs einen gemeinsamen Konzertabend.

Sillian – Beide Formationen haben sich der Pflege und Weiterentwicklung der sinfonischen Blasorchesterliteratur verschrieben. Für dieses Projekt schließen sich die Musikerinnen und Musiker aus dem Westen und Osten Tirols zusammen, um die musikalischen Möglichkeiten der modernen Blasmusik voll auszuschöpfen.

Das Orchester Westwinds aus dem Musikbezirk Telfs präsentiert an diesem Abend Werke aus der Feder von Thomas Doss, der das Ensemble selbst dirigiert. Neben den Stücken „Elysium – Sieben Postkarten aus Wien“, „Troll Dance“, „La Danza“ und dem „Finale from Romanian Dances“ steht das Solowerk „Solo Para Ti“ für Flügelhorn und Orchester auf dem Programm. Den Solopart übernimmt dabei Simon Oberthanner.

Die Bläserphilharmonie Osttirol wird von den beiden Chefdirigenten Lukas Hofmann und Luca Dallavia geleitet. Ihr Programm deckt eine große stilistische Bandbreite ab: Es reicht von Oscar Navarros „Hermeas aus ‚Der Olymp der Götter‘“ über „Hommage! Fanfare & Hymn“ von Hermann Pallhuber und David Maslankas „Hymn for World Peace“ bis hin zum „Telefunken Marsch“ von Johannes Evert. Ein moderner Akzent wird mit dem Arrangement „Coldplay in Symphony“ von Bert Appermont gesetzt.

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