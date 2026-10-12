24-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Auto in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Bei einem Verkehrsunfall in der Fallmerayerstraße ist am Samstag gegen 11.15 Uhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Fahrrad verletzt worden. Ein 50-jähriger Italiener parkte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw rückwärts aus. Ein unbekannter Pkw-Lenker hatte dem 50-Jährigen zuvor per Handzeichen signalisiert, dass er ausparken könne.