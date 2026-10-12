Polizei sucht Zeugen
24-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Auto in Innsbruck verletzt
Innsbruck – Bei einem Verkehrsunfall in der Fallmerayerstraße ist am Samstag gegen 11.15 Uhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Fahrrad verletzt worden. Ein 50-jähriger Italiener parkte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw rückwärts aus. Ein unbekannter Pkw-Lenker hatte dem 50-Jährigen zuvor per Handzeichen signalisiert, dass er ausparken könne.
Zur gleichen Zeit fuhr der 24-Jährige mit seinem Fahrrad in nördliche Richtung durch die Fallmerayerstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem ausparkenden Fahrzeug. Der Radfahrer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Die Polizei ersucht den unbekannten Pkw-Lenker sowie mögliche Zeugen des Unfalls, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden. (TT.com)