Prominente Automarke aus China
Geely hat es in Tirol tatsächlich geschafft: Bacher übernimmt Handel
Vor wenigen Tagen enthüllte Geely in Wien im Rahmen einer Auftaktveranstaltung das kleine Elektro-SUV E2, das in Österreich ab 19.990 Euro angeboten wird.
© Auto Wallis
Eine der großen Herausforderungen neuer China-Automarken ist ihr geringer Bekanntheitsgrad, eine zweite das Gewinnen des Vertrauens von neuen Partnern im Einzelhandel. Geely scheint in dieser Hinsicht auf einem guten Weg zu sein, hilfreich ist dabei auch die Produktpalette.
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