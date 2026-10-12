Diebe stahlen in Volders teure Parfums, Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Volders – Zwei bislang unbekannte Männer haben am Montag gegen 13.20 Uhr in einem Drogeriemarkt mehrere hochpreisige Parfums gestohlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl. Vermutlich bemerkten dies auch die Täter, woraufhin sie das Geschäft verließen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die beiden Männer werden als 170 bis 185 Zentimeter groß beschrieben. Einer der Verdächtigen hatte dunkle Haare, einen Kurzhaarschnitt und einen Stoppelbart. Der zweite Mann trug schwarze Haare mit aufgestellter Frisur und war glatt rasiert.