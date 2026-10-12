Ex-Präsident fordert vor Westderby Bus-Umleitung, um Fanmarsch zu verhindern

Die Vorfreude auf das Westderby zwischen Wacker und Austria Salzburg (Freitag) ist groß wie die Anspannung im Vorfeld. Ex-Präsident Gerhard Stocker ruft zu einer Umleitung der Salzburg-Busse auf, was einen Fanmarsch und mögliche Kalamitäten im Vorfeld verhindert. Ein Stimmungsbild zwischen Fanmarsch und Tivoli-Begeisterung.