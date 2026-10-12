Anspannung steigt
Ex-Präsident fordert vor Westderby Bus-Umleitung, um Fanmarsch zu verhindern
13. Mai 2016: ein Bild vom bislang letzten Westderby mit der Salzburger Austria im Tivoli.
© GEPA pictures/ Hans Osterauer
Die Vorfreude auf das Westderby zwischen Wacker und Austria Salzburg (Freitag) ist groß wie die Anspannung im Vorfeld. Ex-Präsident Gerhard Stocker ruft zu einer Umleitung der Salzburg-Busse auf, was einen Fanmarsch und mögliche Kalamitäten im Vorfeld verhindert. Ein Stimmungsbild zwischen Fanmarsch und Tivoli-Begeisterung.
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