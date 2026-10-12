Tiroler Landespreis für Wissenschaft geht an Wolfgang Streicher

Der Innsbrucker Universitätsprofessor Wolfgang Streicher ist mit dem Tiroler Landespreis für Wissenschaft 2026 ausgezeichnet worden. Der Leiter des Instituts für Konstruktion und Materialwissenschaften an der Universität Innsbruck erhielt die Ehrung für seine Forschungsarbeit im Bereich energieeffizientes Bauen, erneuerbare Energieversorgung und fossilfreie Energieszenarien.

Streicher forscht seit Jahrzehnten zu Energieeffizienz und nachhaltigem Bauen und war unter anderem an Projekten zur Energieautarkie Österreichs sowie an Energieszenarien für Tirol beteiligt. Den Förderpreis des Landes Tirol für Wissenschaft erhielt auf seinen Vorschlag hin der Nachwuchswissenschaftler Simon Beck, der ebenfalls an der Universität Innsbruck im Bereich energieeffizientes Bauen tätig ist.