Schauspieler Russel Brand steht wegen Vorwürfen der Vergewaltigung vor Gericht

London – Mit der Auswahl der Geschworenen hat am Montag in London ein Vergewaltigungsprozess gegen den britischen Komiker und Schauspieler Russell Brand begonnen. Sechs Frauen werfen dem Ex-Mann von US-Popstar Katy Perry in dem Verfahren sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor.

Der 51-Jährige weist die Vorwürfe zurück. Der Angeklagte erschien zum Prozessauftakt mit Sonnenbrille, grauem Anzug und Seidentuch unter weit geöffnetem weißen Hemd.

Im weit ausgeschnittenen Hemd mit Sonnenbrille und Seidentuch zeigte sich Brand in London vor Gericht. © IMAGO/Rasid Necati Aslim

Brand unterstützte früher politische Kampagnen der Linken, hat sich inzwischen aber als konservativer Guru und Verschwörungstheoretiker neu erfunden. In Onlinediensten hat er Millionen von Followern.

Prozess beginnt am Mittwoch

Die Verhandlungen in dem Prozess sollen am Mittwoch beginnen, das Urteil wird für Mitte Dezember erwartet. Brand hatte seine Karriere als Stand-up-Comedian begonnen, bevor er Moderator beim Musiksender MTV und Gastgeber von Reality-Fernsehserien wurde.