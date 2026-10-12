"Breaking Bad"-Schauspieler RJ Mitte gestorben

Der vor allem durch die preisgekrönte Fernsehserie "Breaking Bad" bekannt gewordene Schauspieler RJ Mitte ist tot. Er starb im Alter von 34 Jahren, wie die Vertreter des Schauspielers am Montag der Nachrichtenagentur AFP in einer Erklärung mitteilten. Die Todesursache des 34-Jährigen, der mit Zerebralparese lebte - einer Bewegungsstörungen, die auf eine frühe Hirnschädigung zurückgeht -, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Als Jugendlicher hatte Mitte 2008 seinen ersten Auftritt als Walter White Jr. in "Breaking Bad" als Sohn des Chemielehrers und späteren Drogenbosses Walter White. Ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen mit Zerebralparese "verlieh Mitte der Rolle Authentizität und schuf eine Plattform für das Bewusstsein für Behinderung und Inklusion", hieß es in der Erklärung.