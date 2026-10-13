Strafe für Mord an Tupac wird verkündet

Rund 30 Jahre nach dem Mord an US-Rapper Tupac Shakur soll am Dienstag (ab 19.30 Uhr MESZ) in Las Vegas das Strafmaß für den früheren Gang-Anführer Duane Davis (63) verkündet werden. Nach einem mehrwöchigen Prozess hatte es eine Jury vor rund sechs Wochen als erwiesen angesehen, dass Davis als Drahtzieher für den Tod des Rappers verantwortlich war. Davis hatte Berufung angekündigt.

Davis wurde in dem Prozess nicht beschuldigt, selbst auf Shakur geschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft sah in dem früheren Anführer der Straßengang South Side Compton Crips vielmehr den Drahtzieher des tödlichen Angriffs im Umfeld rivalisierender Gruppen. Nach Darstellung der Anklage organisierte Davis die Vergeltungsaktion und beschaffte die Waffe. Nach dem Recht des Bundesstaates Nevada kann auch jemand wegen Mordes verurteilt werden, der anderen bei der Tat hilft.