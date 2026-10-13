Falsche Finanz-Online-SMS: Frau aus Innsbruck-Land überwies mehrere tausend Euro an Betrüger

Mit einer gefälschten SMS und dem Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters brachten Betrüger eine Frau aus Innsbruck-Land um mehrere Tausend Euro.

Eine 34-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land ist Opfer eines Phishing-Betrugs geworden. Wie die Polizei am Dienstag berichtet erhielt die Frau am Nachmittag des 7. Oktobers eine SMS von einer ihr unbekannten Nummer. Die Nachricht erweckte den Eindruck, von Finanz Online zu stammen. Darin wurde die Frau aufgefordert, über einen Link ihr angeblich ablaufendes Konto zu aktualisieren. Sie öffnete den Link und gab persönliche Daten ein.

Einige Tage darauf, am 12. Oktober, meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch bei der 34-Jährigen. Er sprach laut Polizei fließend Deutsch mit ausländischem Akzent und gab sich als Mitarbeiter eines Bankinstituts aus. Der Anrufer behauptete, dass vom Konto der Frau unberechtigte Abbuchungen vorgenommen worden seien.

Bank blockierte weitere Überweisung

Um das Geld zurückzubekommen, sollte die 34-Jährige eine Überweisung tätigen. Die Frau folgte der Anweisung. Eine weitere Überweisung blockierte ihre Bank-App, worauf der Mann das Gespräch beendete. Die Frau wurde anschließend misstrauisch, ließ ihr Konto sperren und erstattete Anzeige. Laut Beamten entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)