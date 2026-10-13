Kommentar

Skifahren darf in Tirol kein Luxus werden

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

In Tirols Top-Skigebieten kosten Tageskarten teils schon deutlich über 80 Euro. Auch im touristischen Eigeninteresse sollte der Bogen für die Einheimischen nicht überspannt werden.

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