- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Kommentar
Skifahren darf in Tirol kein Luxus werden
Kommentarvon Alois Vahrner
In Tirols Top-Skigebieten kosten Tageskarten teils schon deutlich über 80 Euro. Auch im touristischen Eigeninteresse sollte der Bogen für die Einheimischen nicht überspannt werden.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare