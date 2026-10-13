So groß wie nie
Kitzbüheler Ski Club feiert neuen Mitgliederrekord und ehrt Olympiasieger Hinterseer
Ernst Hinterseer (94) wurde von KSC-Präsident Michael Huber für 80 Jahre Mitgliedschaft geehrt.
© KSC/Mauerlechner
Mitgliederhöchststand, sportliche Erfolge und ein besonderer Jubilar: Der Kitzbüheler Ski Club blickte bei seiner Generalversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Den größten Applaus erhielt dabei Skilegende Ernst Hinterseer, der für 80 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde.
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