Vorsorge heißt auch, an Pflege zu denken

Bei Vorsorge denkt man oft an Testament, Vermögen oder Erbschaft und weniger daran was passiert, wenn man auf Unterstützung oder Pflege angewiesen ist. Genau für solche Situationen ist es sinnvoll, sich rechtzeitig mit rechtlicher Vorsorge auseinanderzusetzen.

Niemand weiß, wie das eigene Leben in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren aussehen wird. Vielleicht bleibt man bis ins hohe Alter selbstständig. Vielleicht braucht man irgendwann Unterstützung im Alltag. Vielleicht verändert ein Unfall oder eine schwere Erkrankung das Leben aber auch völlig unerwartet.

Frühzeitig festlegen

Wenn die eigene Selbstständigkeit eingeschränkt wird, entstehen neben medizinischen und pflegerischen auch rechtliche Fragen: Wer darf mich vertreten? Wer kann meine finanziellen Angelegenheiten regeln? Wer kennt meine persönlichen Wünsche? Und vor allem: Wer darf für mich Entscheidungen treffen, wenn ich selbst dazu nicht mehr in der Lage bin?

„Vorsorge bedeutet, frühzeitig selbst zu bestimmen, was einem wichtig ist.“ Präs. Oskar Platter, Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg

„Vorsorge soll nicht erst dann beginnen, wenn eine schwierige Situation bereits eingetreten ist. Sie gibt Menschen die Möglichkeit, frühzeitig festzulegen, was ihnen wichtig ist und wem sie vertrauen. Gerade wenn später Unterstützung oder Pflege notwendig wird, kann das für Betroffene und Angehörige eine wichtige Orientierung sein“, sagt Oskar Platter, Präsident der Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg.

Vorsorgevollmacht

Eine Vorsorgevollmacht kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Sie ermöglicht es, eine Vertrauensperson für den Fall zu bestimmen, dass man gewisse Angelegenheiten nicht mehr selbst entscheiden kann. Auch eine Patientenverfügung kann persönliche Wünsche für bestimmte medizinische Situationen festhalten.

Gerade im Zusammenhang mit Pflege zeigt sich, wie wichtig solche Überlegungen sind. Es können Fragen rund um finanzielle Angelegenheiten, Behördenwege, Pflegegeld oder die Vertretung gegenüber Einrichtungen entstehen. Rechtliche Vorsorge kann hier Klarheit schaffen und Angehörige entlasten.

Dabei gibt es keine Paradelösung – was für einen alleinstehenden Menschen passt, wird für eine Familie mit Kindern nicht die richtige Lösung sein. Auch Immobilien, ein Unternehmen, unterschiedliche Familienkonstellationen oder persönliche Vertrauensverhältnisse spielen eine wesentliche Rolle.

Persönliche Beratung

Deshalb setzen die Tiroler Notarinnen und Notare auf persönliche Beratung. In einem vertraulichen Gespräch wird die individuelle Lebenssituation betrachtet und gemeinsam überlegt, welche Regelungen sinnvoll sind. Gerade bei sensiblen Themen ist es wichtig, auch jene Fragen ansprechen zu können, die im privaten Umfeld oft schwerfallen.

Der CURO Pflege-Award passt zu diesem Anliegen. Er zeichnet Menschen aus, die andere in herausfordernden Lebenssituationen begleiten und Orientierung geben. Mit der Patenschaft für die Kategorie „Wegweiser“ möchten die Tiroler Notarinnen und Notare ihre Wertschätzung für diese wichtige Arbeit ausdrücken.