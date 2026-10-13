Olympiasiegerin wird erstmals Mama: „Verfolge Rennen im Winter nur vom Sofa aus“

Der Weltcup-Start rückt immer näher, doch ein Biathlon-Star wird diese Saison nicht zu sehen sein. Der Grund dafür ist ein erfreulicher: Linn Gestblom wird erstmals Mama. Das verkündete der schwedische Biathlon-Star auf Instagram.

„Diesen Winter werde ich Biathlon ganz gemütlich vom Sofa aus verfolgen. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir im März Eltern“, schrieb die 32-Jährige zu einem Ultraschall-Bild und Video.

Die Freude ist nicht nur bei der werdenden Mama groß, sondern in der ganzen Biathlon-Familie. Von Franziska Preuß über Hanna Öberg bis hin zu Lisa Vittozzi waren auf Instagram Glückwünsche zu lesen.

Gestblom gewann 2022 bei den Olympischen Spielen in Peking noch unter ihrem Geburtsnamen Persson Gold mit der schwedischen Staffel, in Pyeongchang und Cortina eroberte sie mit ihren Teamkolleginnen jeweils Silber. Hinzu kommen noch sechs Medaillen bei Weltmeisterschaften. (TT.com)