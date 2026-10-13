100 Jahre Paulinum: Lernen, wachsen, weiterdenken

Die Geschichte des Paulinums begann im November 1926, als die ersten Schüler in die ehemalige Landesschützenkaserne in Schwaz einzogen.

Was als Bischöfliches Gymnasium mit Internat begann, entwickelte sich zu einer Bildungseinrichtung, die Generationen junger Menschen geprägt hat. „Seit einem Jahrhundert geht es am Paulinum nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten“, betont Elisabeth Hammer, Schulamtsleiterin der Diözese Innsbruck und Rektorin des Paulinums. „Die Geschichte der Schule zeigt, wie Bildung Persönlichkeiten formen und Zukunft eröffnen kann.“