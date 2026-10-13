„We R All Gonna Die“
Kübelsolo, Hustenanfall und Punk-Attitüde: Mother’s Cake präsentieren ihr neues Album
Passend zu Halloween: Die Tour-Outfits von „Mother´s Cake“. Frontman Yves setzt auf ein Axolotl-Kostüm, Bassist Benedikt bevorzugt das Einhorn.
© Mothers Cake
Als Axolotl und Einhorn verkleidet präsentierten Mother’s Cake im Treibhaus ihr neues Album. Die Platte klingt deutlich roher als ihre Vorgänger und macht aus der Erkenntnis der eigenen Vergänglichkeit eine lebensbejahende Botschaft.
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