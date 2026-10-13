Bis zu minus 4,8 Grad
Tirol erwachte am Dienstag bei Minusgraden: Das waren die kältesten Orte
Auf Leserfotos zeigt sich der kühle Herbstmorgen deutlich: Die Zugspitze präsentiert sich bereits leicht angezuckert, in Pertisau am Achensee bedeckt Reif die Wiesen.
© Van Hattern/Talens
Der Herbst macht sich in Tirol nun auch am Thermometer bemerkbar. Auf Autoscheiben zeigte sich Dienstagfrüh stellenweise Reif, die Wohnungsfenster waren beschlagen und in mehreren Orten fielen die Temperaturen in den Minusbereich.
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