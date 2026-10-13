Aus alt mach neu: RMO erweitert Beratungen bei Leerstand

Leerstehende Häuser und Wohnungen im Bezirk Lienz sollen künftig schneller wieder belebt werden. Das Regionsmanagement Osttirol weitet dafür sein Beratungsprogramm für Gemeinden und private Immobilienbesitzer aus.

Lienz – Osttirol kämpft wie viele Regionen mit ungenutzter Bausubstanz. Bereits seit März 2025 unterstützt das Regionsmanagement Osttirol (RMO) gemeinsam mit dem Planungsbüro Raum|Schmiede Lienz Eigentümerinnen und Eigentümer dabei, ungenutzten Räumen neues Leben einzuhauchen. Mit dem neuen Projekt wird diese Initiative nun entscheidend vertieft. Die Gemeinden im Bezirk erhalten Beratungsschecks, die sie für eigene kommunale Projekte nutzen oder direkt an private Haus- und Wohnungsbesitzer weitergeben können.

Philipp Schlemmer ist Geschäftsführer des Regionsmanagements Osttirol (RMO). © Catharina Oblasser

„Jedes Gebäude, das genutzt wird, stärkt unsere Ortskerne und spart Boden. Mit den Beratungsschecks geben wir den Gemeinden ein Werkzeug in die Hand, um gemeinsam mit den Eigentümer:innen aus Ideen Projekte zu entwickeln“, betont RMO-Geschäftsführer Philipp Schlemmer.

Niederschwellige Hilfe für private Eigentümer

Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Privatpersonen, die eine vollkommen oder teilweise ungenutzte Immobilie besitzen – oder bei deren Objekt sich ein Leerstand abzeichnet. Interessierte benötigen für die Inanspruchnahme der Erstberatung noch kein fertiges Konzept. Ziel ist es, das Potenzial der Immobilie zu analysieren und tragfähige Perspektiven für die Nachnutzung zu entwickeln.

Wanderausstellung und eine Exkursion im November

Um das Thema in den Köpfen zu verankern und gelungene Beispiele zu zeigen, tourt derzeit eine Wanderausstellung durch die Osttiroler Gemeinden. Sie zeigt moderne Wohnkonzepte und Möglichkeiten zur Revitalisierung auf. Zudem ist für November eine Fachexkursion geplant. Dabei können Interessierte vor Ort gelungene Praxisbeispiele zur Leerstandsbelebung in der Region besichtigen. Voranmeldungen nimmt das Büro Raum|Schmiede Lienz entgegen.

Gefördert wird die Leerstandsinitiative durch Mittel von Bund, Land Tirol und der Europäischen Union (EFRE / Interreg VI-A Italien–Österreich CLLD Dolomiti Live).