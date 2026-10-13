Schnäppchenjagd für Vereine und Soziales: Weißenbachs Gebrauchtmarkt öffnet wieder

Der Gebrauchtmarkt in Weißenbach bietet zweimal jährlich eine Plattform für den Verkauf von gebrauchten Kinder- und Jugendartikeln und unterstützt gleichzeitig lokale Vereine und soziale Projekte. Am Sonntag geht die Schnäppchenjagd in die nächste Runde.

Weißenbach – Schon die Premiere im Jahr 1993 war für das Gebrauchtmarkt-Team, welches ausschließlich aus Ehrenamtlichen besteht und unter der Patronanz des Sozialausschusses der Gemeinde agiert, ein voller Erfolg. 31 Verkäufer boten 232 Waren an. Inzwischen sind sowohl Interesse als auch Warenangebot stark gestiegen. Jeweils im Frühjahr und Sommer bieten knapp 200 Verkäufer über 4000 Artikel an.

Am 18. Oktober um 14 Uhr ist es wieder so weit. Dann wird bis 16.30 Uhr zur großen Schnäppchenjagd auf Sport- und Schulartikel sowie Spielwaren für Kinder und Jugendliche in den Mehrzwecksaal geladen.

Angeboten werden dieses Mal Freizeit- und Gebrauchsartikel mit Schwerpunkt Herbst/Winter. Artikelannahme ist am 17. Oktober, von 14 bis 17 Uhr. Abgabelisten und Etiketten können aus dem Internet unter www.gebrauchtwarenmarkt-wb.jimdo.com heruntergeladen werden.

Der Verkauf geschieht mittels eines Nummernsystems anonym. Der Preis wird vom Verkäufer selbst angegeben. Im Durchschnitt wechselt ein Drittel des Angebotes den Besitzer.