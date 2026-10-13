Datenbrille in der Schule? Wie Minister Wiederkehr Schummeln unterbinden will

An einer Wiener Schule sorgt ein Bub für Aufruhr und Ärger, weil er sich weigert, seine Smartglasses abzunehmen. Bei Gericht blitzte die Schule ab. Jetzt prüft das Bildungsministerium ein generelles Verbot.

Der Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber hat im Sommer seinen Shitstorm erlebt, weil er mit einer Datenbrille aufgetreten ist. Nun hat die Aufregung um die Augengläser mit Kamera und Mikrofon die Schulen erreicht. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) lässt ein generelles Verbot prüfen. Anlass ist eine Wiener Schule, die ein derartiges Verbot per Hausordnung durchsetzen wollte – und damit vor Gericht scheiterte.

Der Standard hatte zuerst von dem Fall berichtet. Ein Schüler trägt seit vergangenem Dezember im Unterricht eine Datenbrille. Er leidet unter einer Aufmerksamkeitsstörung und legte sogar eine ärztliche Bestätigung vor, dass er die Brille aus medizinischen Gründen tragen müsse.

Gericht: kein Missbrauch nachweisbar

Lehrkräfte, Mitschülerinnen und Mitschüler fühlten sich dennoch überwacht und eingeschränkt. Die Schule legte kurzerhand in ihrer Hausordnung ein Smartbrillen-Verbot fest. Der Bub ignorierte das Verbot und wurde mehrfach teils für mehrere Wochen suspendiert und schließlich der Schule verwiesen.

Dagegen klagten die Eltern und bekamen vom Bundesverwaltungsgericht (BVwG) recht. Die Begründung des Gerichts: Schule und Bildungsdirektion könnten keine Beweise für tatsächliche Aufnahmen vorlegen. Das BVwG nahm die Besorgnis der Mitschüler zur Kenntnis. Allerdings habe man kein konkretes Fehlverhalten feststellen können, das über ein „bloßes Unbehagen auslösendes Verhalten“ hinausgehe. Ein Schulausschluss dürfe aber nur „auf Grundlage konkreter, festgestellter Tatsachen“ erfolgen.

Bildungsdirektion will Gerichtsentscheidung bekämpfen

Der technische Hintergrund: Eigentlich müssen bei der Brille LED-Lichter anzeigen, dass die Aufnahmefunktion aktiv ist. Die Lichter sollen allerdings leicht zu übersehen sein und können auch entfernt oder überklebt werden.

Das Bildungsministerium bzw. die Bildungsdirektion wollen diese Entscheidung nicht hinnehmen und den weiteren Rechtsweg beschreiten, konkret über eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof. Sie betonen, dass im Schulalltag ohne Mitwirken der Schüler nicht festgestellt werden könne, ob eine rechtswidrige Aufnahme gemacht wurde. Auf diese Tatsache sei das BVwG aber überhaupt nicht eingegangen.

Probleme auch mit In-Ear-Kopfhörern

Außerdem prüft das Ministerium ein generelles Verbot für derartige Geräte an Schulen. Offenbar handelt es sich um keinen Einzelfall: Datenschutzbeauftragte hätten schon mehrfach auf Probleme hingewiesen.