Von der freien Trauung zum Gänsehautmoment: Tipps für den schönsten Tag
Hochzeitsrednerin Annemarie Parth präsentiert am Freitag, 16. Oktober, ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek Reutte ihr Buch „Einzigartig Ja gesagt“. Besucher erwartet ein inspirierender Abend mit wertvollen Tipps rund um individuelle Trauungen.
Reutte – Wie wird eine Trauung zu einem unvergesslichen Erlebnis? Antworten darauf gibt Annemarie Parth bei der Präsentation ihres Buches „Einzigartig Ja gesagt“ am Freitag, 16. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Reutte.
Die Autorin gewährt spannende Einblicke in die Arbeit der Hochzeitsredner Tirol und erzählt von besonderen Hochzeitsmomenten. Besucher dürfen sich auf zahlreiche Tipps und Anregungen für den schönsten Tag im Leben freuen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter info@buecherei-reutte.at oder 05672/61382 wird gebeten.
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