Von der freien Trauung zum Gänsehautmoment: Tipps für den schönsten Tag

Hochzeitsrednerin Annemarie Parth präsentiert am Freitag, 16. Oktober, ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek Reutte ihr Buch „Einzigartig Ja gesagt“. Besucher erwartet ein inspirierender Abend mit wertvollen Tipps rund um individuelle Trauungen.

Reutte – Wie wird eine Trauung zu einem unvergesslichen Erlebnis? Antworten darauf gibt Annemarie Parth bei der Präsentation ihres Buches „Einzigartig Ja gesagt“ am Freitag, 16. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Reutte.